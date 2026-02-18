FantaSanremo 2026: iscriviti alla lega di CR1 e gioca con noi! Ecco come fare

Partecipa anche tu al FantaSanremo con CR1. Quest’anno, in occasione della kermesse ormai ai nastri di partenza, abbiamo deciso di giocare con voi creando la nostra “lega”. Centinaia di migliaia le persone che hanno partecipato negli ultimi anni lungo tutto lo Stivale, ma per chi ancora non avesse dimestichezza con il tema, ecco qualche chiarimento:

COS’È IL FANTASANREMO E COME FUNZIONA

Il FantaSanremo è un gioco online gratuito ispirato al Festival di Sanremo, in cui i partecipanti creano una squadra composta da alcuni degli artisti in gara. Ogni giocatore, dopo essersi registrato sul sito ufficiale, riceve un budget virtuale (100 Baudi, in onore dell’indimenticato conduttore Pippo Baudo) da utilizzare per scegliere un numero prestabilito di cantanti, ognuno con un “costo” diverso. L’obiettivo è costruire una squadra equilibrata e nominare un capitano, i cui punti verranno raddoppiati. Durante le serate del festival, gli artisti guadagnano o perdono punti in base alla classifica ufficiale e a bonus o malus legati a ciò che accade sul palco.

Una volta creata la squadra, è possibile iscriverla a una lega, cioè un gruppo di amici o partecipanti che competono tra loro tramite una classifica dedicata: si può entrare con un codice oppure crearne una propria invitando altri giocatori. Vince chi totalizza più punti al termine del festival.

Attenzione! A stilare la classifica, tramite automatismi e conteggi, è l’organizzazione del FantaSanremo. I punteggi vengono aggiornati all’indomani di ogni serata e saranno definitivi soltanto dopo la finale.

COME ISCRIVERSI ALLA NOSTRA LEGA

Per partecipare e giocare con noi, abbiamo creato la lega di CR1. Trovarla è semplice: basta digitare “CR1” nella bara delle ricerche dell’app ufficiale. In alternativa la potete raggiungere semplicemente APRENDO QUESTO LINK per poi iscrivere una delle vostre squadre. Alla fine del Festival si creerà automaticamente una classifica e i vincitori potranno venire ospiti della trasmissione Ore12, per commentare il Festival in diretta nei nostri studi.

© Riproduzione riservata