Federico Baschirotto della Cremonese è lo stacanovista di questa Serie A

Federico Baschirotto è lo stacanovista di questa Serie A. Il difensore centrale grigiorosso, infatti, non ha saltato nemmeno un minuto durante le prime 25 giornate, totalizzando 2.250 minuti di gioco. Un record condiviso assieme ad altri sei giocatori, tutti portieri: Svilar della Roma, Carnesecchi dell’Atalanta, Caprile del Cagliari, De Gea della Fiorentina, Falcone del Lecce e Provedel della Lazio. Baschirotto è quindi l’unico giocatore di movimento a non essere mai uscito dal campo.

Nessun infortunio, nessuna squalifica, in cui spesso chi gioca in difesa può incappare, Baschirotto rappresenta un punto fermo, una certezza per la Cremonese e per il tecnico Nicola, tanto da indossare spesso la fascia da capitano, quando manca Bianchetti.

In un reparto arretrato in cui a Terracciano e Bianchetti si sono alternati in qualche circostanza Ceccherini, Folino e Faye, con Luperto già titolare due volte da quando è approdato in grigiorosso, Baschirotto è una colonna, il perno centrale della difesa, che è sempre rimasto in campo a battagliare in tutte le prime 25 giornate di campionato.

Tenendo conto solo dei giocatori di movimento e non dei portieri, dietro a Baschirotto nella classifica dei calciatori che hanno giocato di più in queste prime 25 giornate di campionato c’è un ex grigiorosso come Johan Vasquez, difensore centrale del Genoa, che ha collezionato 2.233 minuti. Al terzo posto, invece, si trova Jesper Karlstrom, mediano dell’Udinese con 2.218 minuti disputati.

Baschirotto ha raggiunto questo risultato non solo grazie alla sua qualità, ma anche tramite il lavoro quotidiano in allenamento, al quale il giocatore dà particolare importanza per essere sempre al massimo e prevenire gli infortuni. Tenendo conto anche dei due gol segnati finora, tutti e due in trasferta, a San Siro contro il Milan e sul campo del Como, Baschirotto può senza dubbio essere considerato uno dei migliori acquisti estivi della società grigiorossa.

