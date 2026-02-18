Hascish e marijuana sequestrati a Vescovato dopo un controllo stradale

Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cremona impegnati su più fronti nel contrasto all’illegalità. Il bilancio di ieri vede una denuncia per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e un provvedimento di espulsione di uno straniero irregolare.

L’operazione antidroga è scattata a Vescovato a seguito di un controllo stradale. Intorno alle 20.45, una pattuglia ha fermato un’auto ritenuta sospetta che transitava in via Marchi. Alla guida vi era un uomo di 27anni. Il controllo del veicolo ha portato al rinvenimento di oltre 30 grammi di hashish.

La successiva perquisizione effettuata presso la sua abitazione ha permesso ai militari di recuperare quasi un grammo di marijuana. Le operazioni si sono concluse con la denuncia dell’uomo per detenzione ai fini di spaccio di droga.

Nella stessa giornata, l’attività di controllo del territorio si è concentrata anche nel cuore di Cremona. In piazza Rita Levi Montalcini, i militari della Sezione Radiomobile hanno fermato un cittadino straniero di 33 anni. Dagli accertamenti eseguiti è emerso che l’uomo era irregolare sul territorio nazionale ed è stato denunciato per la violazione delle disposizioni sull’immigrazione.

I militari hanno informato l’Ufficio Immigrazione della Questura di Cremona ed è stato emesso l’ordine di espulsione con l’accompagnamento presso il Centro di permanenza per il rimpatrio di Milano. Nella serata del 17 febbraio l’uomo è stato accompagnato a Milano da una pattuglia della Compagnia di Cremona.

