Il 20 febbraio presentazione del libro di Giovanni Agresti

Riprendono gli incontri della Società Dante Alighieri, comitato di Cremona. Venerdì 20 febbraio è in programma il primo appuntamento, con la presentazione del testo: “Poesie per un nuovo mondo- poetica politica”, opera del prof. Giovanni Agresti per l’editore Luigi Pellegrini.

La presentazione, in programma dalle 17 presso la Sala della Consulta di Palazzo Comunale, vedrà la partecipazione dell’autore con l’introduzione della prof.ssa Angiola Agarossi.

“A fronte di una concentrazione di poteri (tecnologico, finanziario, linguistico, geopolitico, militare) senza precedenti nella storia dell’umanità – che sempre più impone la cultura della performance, intrinsecamente violenta e coloniale – è tempo di domande radicali, vertiginose, per ridefinire la scala di valori e delle priorità. L’unico futuro possibile / sostenibile / è poetico”.

La Dante Alighieri riprende la sua attività con il nuovo anno, proponendo riflessioni sul nostro tempo e sulla nostra storia. L’ingresso è gratuito.

