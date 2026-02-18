Nuovi bus ecologici, non è scelta della Regione ma Piano Nazionale

Egr. Direttore,

lo scorso lunedì la giunta regionale ha deliberato lo stanziamento di 4,5 milioni di euro per l’acquisto di nuovi bus ecologici. Naturalmente, si tratta di un investimento importante e condiviso. Il punto non è questo, bensì la strabiliante capacità di vendere per proprie decisioni assunte altrove. Infatti, la delibera è stata annunciata sia dall’assessore regionale che dai consiglieri di maggioranza come una loro scelta e un loro risultato, cosa che non è. Questo stanziamento rientra in un programma di investimenti per l’ammodernamento dei mezzi pubblici a ridotto impatto ambientale denominato Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile, con risorse nazionali.

Una precisazione, la mia, necessaria per dare una corretta informazione ai cittadini e “sanare” una dimenticanza della giunta e dei consiglieri regionali di maggioranza.

Dimenticanza che si aggiunge a quella che riguarda le modifiche della legge regionale sulla mobilità, questa sì di competenza regionale, e che la volontà della destra che governa la Regione da trent’anni ha voluto modificare scaricando la responsabilità e i costi del trasporto pubblico sulle spalle degli enti locali, e quindi dei cittadini, dimenticandolo di dirlo.

