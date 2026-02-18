Raccolta dei Raee e plastica dura: sabato 21 febbraio l’Ecocar sarà a Borgo Loreto

Prosegue la raccolta dei Raee (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) e degli oggetti in plastica che non sono imballaggi (plastica dura). Sabato 21 febbraio, dalle 8:30 alle 13, a Borgo Loreto, in via Legione Ceccopieri, sarà presente la postazione mobile dove possono recarsi tutti i cittadini, indipendentemente dalla zona di residenza, in base alle proprie esigenze logistiche e disponibilità.

Oltre ai Raee (computer, stampanti, televisori, telefoni, ferri da stiro, asciugacapelli, rasoi elettrici, lampade e lampadine a risparmio energetico, neon, aspirapolvere) all’Ecocar è possibile conferire anche gli oggetti in plastica che non sono imballaggi (plastica dura).

Nel sacco e nel contenitore giallo della plastica possono infatti essere conferiti solo gli imballaggi (bottiglie, vaschette, sacchetti, contenitori, flaconi), mentre gli oggetti in plastica dura di piccole dimensioni (come rasoi usa e getta, spazzolini, righelli, posate) devono essere buttati nel secco indifferenziato e quelli più grandi (come giocattoli, strumenti musicali, secchielli, bacinelle) devono essere portati alla piattaforma di San Rocco, oppure anche all’Ecocar, la postazione mobile che viene posizionata una volta al mese nei quartieri.

Il servizio rappresenta un tassello importante del sistema di raccolta cittadino e da quest’anno si rafforza ulteriormente grazie a una novità di particolare interesse per i proprietari di animali domestici. All’Ecocar è possibile conferire non solo Raee e plastiche dure, ma anche le lettiere per animali, di qualsiasi tipo, insieme alla sabbia da lettiera o da giaciglio, alle traversine e agli assorbenti.

Il conferimento deve avvenire utilizzando il sacco trasparente. Questa estensione del servizio permette di ridurre il conferimento dei materiali nell’indifferenziato, con un effetto positivo anche sulla Tarip, la tariffa puntuale sui rifiuti calcolata anche in base alla quantità di secco residuo prodotto.

All’Ecocar non possono essere portati Raee e oggetti di plastica dura di grandi dimensioni. Per il ritiro gratuito di rifiuti ingombranti e grandi elettrodomestici (frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, televisori, condizionatori, forni, scaldabagni) si può telefonare al numero verde 800 173803 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20, il sabato dalle 8 alle 12:30, fornendo un elenco dettagliato del materiale da ritirare, oppure utilizzare l’app rifiutiAMO, lasciando il recapito telefonico.

È possibile, inoltre, richiedere il ritiro gratuito degli ingombranti anche attraverso il sito di Aprica al seguente indirizzo https://servizionlineambiente.gruppoa2a.it/#/nuovaprenotazione.

Nel mese di marzo la postazione mobile per la raccolta dei Raee e di plastica dura stazionerà sabato 28, in via Argine Panizza, sempre dalle 8:30 alle 13.

© Riproduzione riservata