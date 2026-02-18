Stagione Musica al Ponchielli: con Capuçon un dialogo tra violoncello e pianoforte

Nuovo appuntamento della stagione Musica promossa dal teatro Ponchielli: è il concerto del rinomato violoncellista francese Gautier Capuçon, che martedì sera si è esibito con la giovane e talentuosa pianista Mirabelle Kajenjeri in un programma intenso per un coinvolgente dialogo fra strumenti.

La serata si è aperta fra le atmosfere sognanti della Sonata n. 1 di C. Debussy e la seconda Sonata di F. Mendelssohn, per proseguire con un tocco di poesia introspettiva verso i pezzi di fantasia di R. Schumann fino a chiudersi sulle note di J. Brahms. Per il solista francese, il concerto è stato l’occasione di tornare a Cremona.

Applausi anche per la giovane pianista Kajenjeri laureata alla Fondation Gautier Capuçon, ente filantropico creato dall’artista nel 2022 per accompagnare i talenti della musica nella realizzazione della propria carriera.

La stagione Musica del Ponchielli proseguirà il 28 febbraio con il concerto di Kirill Troussov al violino e Alexandra Troussova al pianoforte, affiatato duo di fratelli che omaggerà le migliori pagine del repertorio ottocentesco per violino solista.

