Vandali al San Paolo: imbrattate le opere della mostra temporanea di Damiano Conti

Vandali in azione alla mostra temporanea ospitata dal San Paolo Caffè, che nella serata di lunedì, durante la festa di Carnevale ospitata dal locale, è stata imbrattata. L’esposizione intitolata “Another Useless Exhibition”, a firma dell’artista cremonese Damiano Conti Borbone (e accompagnata da una poesia di Simone Bodini), è esposta nel locale da pochi giorni (il 13 febbraio).

Si tratta di un’esposizione che “mette in scena l’atto più ostinato e disastroso dell’essere umano: fare qualcosa per qualcuno che non ne ha bisogno, che non lo chiede, che forse nemmeno lo guarda”, come si legge nella spiegazione dell’evento.

Ma accando alle tele appese al muro, che riportano le frasi “A useless painting about love” e “Another useless painting about love”, sono apparse delle scritte ingiuriose nei confronti dell’autore e di alcuni suoi amici.

Il curatore della mostra e il titolare del locale stanno cercando di capire chi possa aver imbrattato le opere. Lunedì sera, durante la festa di Carnevale, a cui hanno partecipato una cinquantina di persone circa, tutti hanno avuto accesso alla sala espositiva.

© Riproduzione riservata