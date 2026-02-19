Ultime News

19 Feb 2026 Illegalità e disagio a scuola, al via controlli mirati e azioni di prevenzione
19 Feb 2026 Gestire l'ansia, un corso dell'Asst di Cremona
19 Feb 2026 Salone dello studente Young 2026, iniziato il tour nelle scuole
19 Feb 2026 Trofeo dei violini, Nico Langmann torna alla Baldesio: dal trionfo 2018 alla sfida indoor
19 Feb 2026 Il gusto dei prodotti cremonesi alla presentazione del Monteverdi Festival
Nazionali

Ascolti tv, ‘Una nuova vita’ su Canale 5 vince la prima serata con il 22% di share

(Adnkronos) – Vittoria di Canale 5 nel prime time di ieri sera con ‘Una Nuova Vita’ che ha ottenuto 3.068.000 telespettatori e uno share del 22%. Secondo gradino del podio per Rai1 con ‘Fabrizio De André – Principe libero’ che ha totalizzato 1.845.000 telespettatori e uno share del 12,2%. Medaglia di bronzo per il programma ‘Chi l’ha visto’ seguito da 1.338.000 telespettatori (share dell’8,7%). 

Fuori dal podio su Rai2 ‘Notti Olimpiche’ ha interessato 961.000 telespettatori pari al 6% mentre su La7 ‘Una Giornata Particolare’ ha realizzato 895.000 telespettatori e il 5,4%. Su Italia1 ‘Kingsman – Secret Service’ ha raggiunto 789.000 telespettatori (4,8% di share) mentre su Retequattro ‘Realpolitik’ ha interessato 449.000 telespettatori (3,6%). Su Tv8 la partita di Champions League Bruges-Atletico Madrid è stata seguita da 460.000 telespettatori (share del 2,5%) e sul Nove ‘Little Big Italy’ ha conquistato 336.000 telespettatori e il 2% di share. 

Nell’access prime time ‘La Ruota della Fortuna’ su Canale 5 ha ottenuto 4.810.000 telespettatori pari al 23,8% mentre sulla rete ammiraglia della Rai ‘Affari Tuoi’ è stato seguito da 4.454.000 telespettatori (21,9% di share). Sempre su Rai1 il programma ‘Cinque Minuti’ ha intercettato 4.026.000 telespettatori raggiungendo uno share del 20,1%.  

