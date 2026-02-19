Board of Peace al via, Trump: “Pace facile da dire ma difficile da fare”. E avverte l’Iran: “Accordo o cose brutte”

(Adnkronos) – Donald Trump dà il via a Washington alla prima riunione del Board of Peace per Gaza e ringrazia i partecipanti: è il consiglio “più importante di sempre in termini di potere e prestigio”. “Stiamo facendo qualcosa di molto semplice: la pace. Parola facile da dire ma difficile da produrre. Stiamo facendo un ottimo lavoro”, aggiunge.

“Non c’è nulla di più importante della pace e non c’è nulla di meno costoso della pace. Sapete, quando si va in guerra, costa cento volte di più di quanto costi fare la pace”.

“Penso che Hamas consegnerà le armi – afferma il presidente Usa – . Se non la faranno, riceveranno una punizione durissima”.

Quindi annuncia che “la Fifa raccoglierà 75 milioni di dollari per progetti a Gaza. Penso che siano progetti legati al calcio, in cui si realizzano campi e si portano lì le più grandi stelle del mondo – dichiara Trump – Presto forniremo i dettagli dell’annuncio. E, se posso, verrò lì con voi”.

Quanto alla situazione sempre più tesa con l’Iran, “Witkoff e Kushner hanno avuto ottimi incontri con gli iraniani. Dobbiamo trovare un accordo significativo, altrimenti succederanno cose brutte”, avverte. “Nei prossimi 10 giorni scopriremo se riusciremo a raggiungere un accordo con l’Iran oppure no”, chiarisce. “Ora è il momento che l’Iran si unisca a noi su un percorso che completerà ciò che stiamo facendo. Se si uniscono a noi, sarà fantastico. Se non si uniscono a noi, andrà bene lo stesso. Ma sarà un percorso molto diverso”.

Quindi Trump elogia il lavoro dell’inviato speciale americano Steve Witkoff per il lavoro di mediazione tra Ucraina e Russia. “è amato da Ucraina, Europa e Russia”.

“Va a incontrare Putin. Non conosceva Putin, sono stato io a organizzare l’incontro – racconta Trump – Ho chiesto: ‘Come sta andando Steve?’ ‘È ancora dentro’. ‘Oh, ma è passata un’ora’. Ho richiamato. ‘Dite a Steve di chiamarmi quando ha finito. Voglio sapere che diavolo sta succedendo. Tre ore, quattro ore, il loro incontro è durato quattro ore. Questo sì che è talento”.