“Camminando per Lorenza”, consegnato il ricavato della camminata solidale

Nei giorni scorsi si è svolta la consegna ufficiale del contributo economico raccolto in occasione della prima edizione della camminata solidale “Camminando per Lorenza”, un’iniziativa che ha registrato una partecipazione sentita e numerosa da parte della comunità. Circa 500 iscritti. L’evento, organizzato da Asd Marathon Cremona, è nato con l’obiettivo di ricordare Lorenza Penna, prematuramente scomparsa, da parte della famiglia e di tutte le persone conosciute ed ha permesso di raccogliere un contributo interamente devoluto a “La cuccia e il Nido ODV” di Calvatore.

La consegna ufficiale è avvenuta in Comune a Persico Dosimo alla presenza del Sindaco, del presidente di Mararathon Cremona accompagnato da una delegazione di amici nordic walker, delle figlie, del marito e della sorella gemella Michela a conferma del forte valore solidale dell’iniziativa e dell’impegno condiviso.

Ervano Vicini neo presidente Marathon Cremona ha sottolineato come questa prima edizione di “Camminando per Lorenza” abbia rappresentato non solo un momento sportivo, ma soprattutto un importante segnale di vicinanza e partecipazione.

