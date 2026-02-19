Caso Epstein, arrestato ex principe Andrea

(Adnkronos) – L’ex principe Andrea è stato arrestato nella sua residenza di Sandringham, la tenuta reale a Norfolk dove si era trasferito. Lo riporta la Bbc precisando che l’arresto è avvenuto nell’ambito dell’inchiesta per condotta illecita nello svolgimento di una funzione pubblica in relazione al caso Epstein. Il Daily Mail ricorda che il giorno dell’arresto coincide con quello del 66esimo compleanno di Andrew Mountbatten-Windsor.

Poco dopo le otto di questa mattina sono arrivate sei auto della polizia, senza contrassegni, dalle quali sono scese otto persone in borghese ma “con l’aspetto di poliziotti”, hanno riferito testimoni al tabloid britannico che precisa che la polizia ha parcheggiato le auto vicino alla Wood Farm, l’ex abitazione del principe Filippo dove Andrea è stato esiliato dopo che il fratello gli aveva fatto lasciare il Royal Lodge di Windsor a seguito del caso Epstein.

“Oggi (19/2) abbiamo arrestato un uomo sulla sessantina del Norfolk con l’accusa di condotta illecita in pubblico ufficio e stiamo effettuando perquisizioni presso vari indirizzi nel Berkshire e nel Norfolk”, ha dichiarato la polizia britannica in merito all’arresto di Andrew Mountbatten-Windsor. “Al momento l’uomo è ancora sotto custodia della polizia”.

La polizia della Thames Valley aveva dichiarato in precedenza di stare esaminando le accuse secondo cui una donna sarebbe stata inviata nel Regno Unito da Epstein per avere un rapporto sessuale con Andrew, e sostiene che quest’ultimo avrebbe condiviso informazioni sensibili con il finanziere caduto in disgrazia mentre era in carica come inviato commerciale del Regno Unito.

In una dichiarazione, il vice capo della polizia Oliver Wright ha aggiunto: “Dopo un’attenta valutazione, abbiamo avviato un’indagine sull’accusa di condotta illecita nell’esercizio della funzione pubblica. È importante proteggere l’integrità e l’obiettività della nostra indagine mentre lavoriamo con i nostri partner per indagare su questo presunto reato. Comprendiamo il notevole interesse pubblico per questo caso e forniremo aggiornamenti al momento opportuno”.