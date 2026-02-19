Ultime News

19 Feb 2026 Boschetto, la dirigente: "Dispiaciuta per le polemiche. La scuola non la fanno i muri"
19 Feb 2026 Lavori pubblici, corsa contro il tempo per cantieri Pnrr: il punto della situazione
19 Feb 2026 Scuola Boschetto, La Sala: "Appello alle famiglie: struttura nuova e dimensione umana"
19 Feb 2026 Confcommercio: bene l'approvazione del decreto energia
19 Feb 2026 Decreto legge bollette, Coldiretti: "Rivedere la norma sul biogas"
Nazionali

Comuni, Nicotra (Anci): “Stati generali importante momento, più supporto per i piccoli”

(Adnkronos) – “Siamo contenti di aver organizzato questa due giorni qui alla nuvola dedicata solo ai piccoli comuni, un momento di incontro importante. L’Anci lavora per i Comuni e lo fa con ancora maggiore impegno, determinazione ed energia verso le realtà più piccole, che sono tantissime”. Così Veronica Nicotra, segretario generale dell’Anci, l’associazione nazionale comuni italiani, intervenendo agli Stati generali dei piccoli comuni, in svolgimento fino al 20 febbraio presso il Centro Congressi la Nuvola a Roma. “Nel nostro Paese sono circa 5600 i piccoli comuni”, dove ha dimora “il 16% della nostra popolazione. Questi hanno bisogno di più supporto, sia di carattere tecnico che istituzionale”. 

