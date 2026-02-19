Eco The Photovoltaic Group si rafforza con l’ingresso di Zani Group

ECO The Photovoltaic Group consolida la sua traiettoria di crescita e annuncia l’ingresso di Zani Group, storica azienda bresciana, specializzata nel settore della termoidraulica, con competenze nella progettazione, installazione e manutenzione di impianti per riscaldamento, climatizzazione, impianti tecnologici e trattamento dell’acqua per applicazioni residenziali e industriali.

Con 20 addetti e oltre 25 anni di storia al suo attivo, Zani Group è una realtà radicata nel suo territorio e in forte espansione, che nel 2024 ha realizzato un fatturato di 4,8 milioni di euro e un EBITDA di oltre 900.000 euro (20,11%) con un patrimonio netto di 1,8 milioni di euro.

Nel contesto dell’efficientamento energetico, le pompe di calore si inseriscono in un mercato in evoluzione: nello scenario più favorevole in linea con gli obiettivi PNIEC/UE, lo studio “Pompe di calore in Italia: stato dell’arte e scenari futuri”* stima al 2030 una crescita delle unità vendute annue del +180% e un incremento dello stock totale installato del +60% rispetto al 2024.

Nel 2024 in Italia sono state installate circa 348.000 pompe di calore, rendendo il Paese il secondo mercato in Europa dopo la Francia. Con l’entrata di Zani Group, ECO The Photovoltaic Group rafforza la propria offerta, integrando soluzioni di termoidraulica e di efficientamento energetico, incluse le pompe di calore, con l’obiettivo di diventare sempre di più un player di riferimento nazionale nei servizi per la transizione ecologica.

“Questa acquisizione rappresenta un passo fondamentale nel nostro percorso di espansione. Con Zani Group, siamo in grado di ampliare la nostra offerta e rispondere in maniera ancora più efficace alle crescenti esigenze di risparmio energetico e di sostenibilità del mercato. La nostra missione è essere sempre più un partner integrato, in grado di fornire soluzioni innovative che vanno oltre il fotovoltaico, abbracciando il futuro dell’efficienza energetica in maniera completa”, ha commentato Valerio Natalizia, CEO di ECO The Photovoltaic Group. L’operazione è stata condotta da Open SB spa – nuova holding costituita come Società Benefit a cui fa capo ECO The Photovoltaic Group – che ha acquisito una quota di maggioranza del capitale di Zani Group.

L’operazione si inserisce nel percorso di espansione del Gruppo, sia sotto il profilo della presenza territoriale sia in termini di competenze tecniche, rafforzando il posizionamento come partner energetico per aziende sempre più strutturate e con fabbisogni integrati. L’obiettivo è accompagnare la crescita industriale valorizzando un approccio di impresa fondato su responsabilità, trasparenza e visione di lungo periodo.

“L’ingresso in un gruppo dinamico e innovativo come ECO The Photovoltaic Group ci consente di proseguire il nostro percorso di crescita e di espandere ulteriormente le nostre competenze nel settore termoidraulico. Condividiamo una visione comune di sostenibilità e responsabilità, e siamo entusiasti di poter contribuire a un futuro sempre più green ed efficiente dal punto di vista energetico”, Francesco Zani, CEO di Zani Group.

