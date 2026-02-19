Ultime News

19 Feb 2026 Illegalità e disagio a scuola, al via controlli mirati e azioni di prevenzione
19 Feb 2026 Gestire l'ansia, un corso dell'Asst di Cremona
19 Feb 2026 Salone dello studente Young 2026, iniziato il tour nelle scuole
19 Feb 2026 Trofeo dei violini, Nico Langmann torna alla Baldesio: dal trionfo 2018 alla sfida indoor
19 Feb 2026 Il gusto dei prodotti cremonesi alla presentazione del Monteverdi Festival
Video Pillole

Fontana nella storia: 14ª medaglia e record azzurro, superato Mangiarotti

MILANO (ITALPRESS) – È la medaglia che vale la storia. Dopo l’amarezza del quarto posto nei 1000 metri, Arianna Fontana si prende la rivincita e riscrive il libro dello sport italiano. Nella staffetta femminile di short track ai Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026 arriva uno splendido argento che vale la quattordicesima medaglia olimpica in carriera: tre ori, sei argenti e cinque bronzi. Un bottino che le permette di superare Edoardo Mangiarotti e diventare l’olimpionica italiana più vincente di sempre, tra estive e invernali. Un traguardo leggendario, conquistato al termine di una gara intelligente ed efficace. Sugli spalti anche il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, insieme a Giovanni Malagò e al ministro Andrea Abodi. “È una medaglia davvero incredibile”, ha detto Fontana. “La stagione è stata lunga, dopo l’infortunio non ero al massimo, ma abbiamo mantenuto calma e tranquillità. Questo argento era un sogno per tutte noi”. Un applauso per questo record arriva anche dalla figlia di Edoardo Mangiarotti, Carola.
gm/gtr

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...