Fontana nella storia: 14ª medaglia e record azzurro, superato Mangiarotti





MILANO (ITALPRESS) – È la medaglia che vale la storia. Dopo l’amarezza del quarto posto nei 1000 metri, Arianna Fontana si prende la rivincita e riscrive il libro dello sport italiano. Nella staffetta femminile di short track ai Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026 arriva uno splendido argento che vale la quattordicesima medaglia olimpica in carriera: tre ori, sei argenti e cinque bronzi. Un bottino che le permette di superare Edoardo Mangiarotti e diventare l’olimpionica italiana più vincente di sempre, tra estive e invernali. Un traguardo leggendario, conquistato al termine di una gara intelligente ed efficace. Sugli spalti anche il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, insieme a Giovanni Malagò e al ministro Andrea Abodi. “È una medaglia davvero incredibile”, ha detto Fontana. “La stagione è stata lunga, dopo l’infortunio non ero al massimo, ma abbiamo mantenuto calma e tranquillità. Questo argento era un sogno per tutte noi”. Un applauso per questo record arriva anche dalla figlia di Edoardo Mangiarotti, Carola.

gm/gtr

© Riproduzione riservata