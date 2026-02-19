"Fuoriclasse": su CR1 il quiz per le scuole primarie del territorio, in palio 1500 euro

CR1, canale 19 del digitale terrestre, vi porta nel mondo delle scuole con il nuovo programma Fuoriclasse. Un quiz condotto da Nicoletta Tosato e il Magico Beru che coinvolge 14 scuole primarie del territorio cremonese. I bambini ogni giovedì alle 21 si sfideranno a colpi di domande e giochi. In palio c’è la super coppa di Fuoriclasse, ma anche un buono da 1500 euro per la scuola vincitrice per l’acquisto di materiale didattico.

Sei bambini per squadra. Nelle prime manches “Rispondo io” e “La so” ci saranno domande di cultura generale e sulle materie scolastiche: italiano, storia, geografia, matematica, inglese, scienze, motoria e musica. Ci sarà spazio per l’ abilità e la concentrazione, nel gioco dell’intervallo. Fino ad arrivare alla domanda dell’esperto e all’ultimo game “nomi cose città”. Un gioco che terrà con il fiato sospeso fino alla fine.

Nella prima puntata in onda giovedì alle 21 si sfideranno la primaria Miglioli di Cremona e la primaria di Ostiano. Le puntate saranno disponibili a questo link, nella sezione programmi del sito di CR1.

