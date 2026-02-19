"Gioielli sotto casa" alla scoperta del Museo di Scienze e Archeologia di Rovereto

Un nuovo affascinante viaggio tra cultura e territorio attende i telespettatori di “Gioielli sotto casa”, la trasmissione condotta da Piero Brazzale, in onda ogni giovedì alle 20:30 su CR1, canale 19. La puntata di questa settimana accompagna il pubblico alla scoperta di uno dei luoghi simbolo della conoscenza e della memoria cittadina: il Museo di Scienze e Archeologia di Rovereto.

Situato nello storico Palazzo Parolari, il museo rappresenta un vero e proprio scrigno di saperi, capace di raccontare Rovereto e il suo territorio attraverso un percorso che intreccia archeologia, zoologia, botanica, astronomia, scienze della terra e persino robotica. Dal 1998 il palazzo è sede della Fondazione Museo Civico di Rovereto, una delle istituzioni museali più antiche d’Italia, fondata nel lontano 1851 come società privata.

Nel dicembre 2019 il museo ha vissuto un’importante fase di rinnovamento: il restyling del logo e l’apertura al pubblico della seconda sede espositiva, il Museo della Città, hanno portato alla nuova identità di Museo di Scienze e Archeologia. Il Museo della Città è lo spazio dedicato a raccontare la storia di Rovereto e dei suoi protagonisti, dalle fasi più antiche fino all’età moderna, passando per il periodo della seta, attraverso opere d’arte, oggetti e reperti delle collezioni civiche.

Le collezioni storiche del museo sono il cuore dell’esposizione permanente: sale dedicate a minerali, fossili e uccelli custodiscono alcune delle più importanti raccolte a livello regionale. Grande rilievo è dato anche all’archeologia, che racconta il territorio ma si apre a scenari più ampi grazie alla prestigiosa collezione Paolo Orsi e alla sala Portinaro-Untersteiner, dove è conservata una preziosa raccolta di vasi antichi di produzione italica.

Il museo è anche un luogo vivo, pensato per il coinvolgimento di pubblici diversi. Nel giardino trovano spazio il Planetario, utilizzato per attività didattiche e divulgative, e il primo LEGO Education Innovation Studio aperto in Italia, punto di riferimento per scuole e famiglie.

Come racconta “Gioielli sotto casa”, la Fondazione Museo Civico di Rovereto non si limita alle due sedi espositive, ma è una realtà diffusa sul territorio. Ne fanno parte strutture come l’Osservatorio astronomico sul Monte Zugna e Sperimentarea, la cittadella della scienza al Bosco della Città. Numerose sono le attività proposte durante la settimana e soprattutto nel week-end, con esperienze pensate anche per le famiglie: dalle visite al giacimento paleontologico delle Orme dei dinosauri ai Lavini di Marco, uno dei più importanti d’Europa, all’insediamento fortificato dell’Isola di Sant’Andrea a Loppio di Mori, fino al Giardino botanico di Brentonico.

La puntata si conclude idealmente con lo sguardo rivolto al cielo, grazie alla visita al Planetario, simbolo di un museo che parte dai reperti e dalle collezioni per stimolare curiosità, conoscenza e meraviglia.

Un altro “gioiello sotto casa” che, grazie al racconto di Piero Brazzale, dimostra come la cultura possa essere vicina, accessibile e sorprendente. Appuntamento giovedì alle ore 20.30 su CR1 Canale 19.

Veronica Padiglione

