Giornalista ubriaca in diretta da Milano Cortina, poi le scuse pubbliche: cosa è successo

Sguardo smarrito, parole biascicate e frasi quasi prive di senso. Quello che doveva essere un semplice collegamento dai Giochi invernali di Milano Cortina si è trasformato in un caso mediatico internazionale

Protagonista, suo malgrado, la giornalista australiana Danika Mason, volto di ‘Channel 9’ e inviata del programma Today. Durante il collegamento dedicato agli eventi sportivi della giornata, Mason è apparsa con voce impastata e lo sguardo poco lucido per poi dire cose del tutto fuori contesto, come il prezzo del caffè. “Il prezzo del caffè qui va benissimo, è quello americano che dovremo imparare a sopportare. Sulle iguane, invece, non so dove vogliamo andare a parare”, ha detto con sguardo confuso.

Il video ha fatto rapidamente il giro sui social, dividendo gli utenti tra chi ha difeso la giornalista e chi invece ha parlato di un comportamento poco professionale. Il giorno successivo Mason è tornata in onda e, al termine del servizio, ha chiesto scusa pubblicamente. Ha ammesso di aver “sottovalutato la situazione” e di aver bevuto prima della diretta, spiegando che il freddo e il non aver cenato hanno amplificato gli effetti dell’alcol: “Voglio assumermi la piena responsabilità, non è lo standard che mi impongo”, ha dichiarato, mortificata.

Per difenderla è intervenuto anche il primo ministro australiano Anthony Albanese, che ha invitato a ridimensionare il caso, suggerendo che potesse trattarsi anche di semplice stanchezza da viaggio e di fuso orario.