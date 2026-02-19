Ultime News

L’ambasciatore d’Italia in Tunisia Prunas rivolge gli auguri per inizio Ramadan

TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – “Cari amici tunisini, in occasione dell’inizio del mese sacro del Ramadan desidero rivolgere i più sentiti auguri di pace, serenità, prosperità a tutti quanti voi. Il Ramadan è un tempo di raccoglimento, di spiritualità e di condivisione”. Lo ha dichiarato l’ambasciatore d’Italia a Tunisi, Alessandro Prunas, in un video postato su Facebook. “E’ un mese che rinsalda i legami familiari e sociali e richiama valori universali come la solidarietà, il rispetto e l’attenzione verso i più vulnerabili. Valori che uniscono le nostre società e che rappresentano il fondamento della profonda amicizia che da sempre lega i nostri paesi”, ha proseguito Prunas.

(Fonte video: pagina Facebook Ambasciata d’Italia a Tunisi)

