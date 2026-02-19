Ultime News

19 Feb 2026 Boschetto, la dirigente: "Dispiaciuta per le polemiche. La scuola non la fanno i muri"
19 Feb 2026 Lavori pubblici, corsa contro il tempo per cantieri Pnrr: il punto della situazione
19 Feb 2026 Scuola Boschetto, La Sala: "Appello alle famiglie: struttura nuova e dimensione umana"
19 Feb 2026 Confcommercio: bene l'approvazione del decreto energia
19 Feb 2026 Decreto legge bollette, Coldiretti: "Rivedere la norma sul biogas"
Milano Cortina, bastonata al volto durante Canada-Repubblica Ceca di hockey. Cos’è successo

(Adnkronos) – I quarti di finale del torneo di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi di Milano Cortina regalano emozioni e sorprese. Ieri, mercoledì 18 febbraio, il Canada ha battuto la Repubblica Ceca 4-3, agguantando con molta fatica la qualificazione alla semifinale del torneo ai Giochi Olimpici dopo una rimonta all’overtime. Nel corso della partita, un episodio è presto diventato virale. Sul 2-1 per la Repubblica Ceca, durante un’azione di gioco il giovane talento canadese Macklin Celebrini ha tirato una bastonata sul volto del giocatore ceco David Pastrnak. Ovviamente, in maniera del tutto involontaria.  

Subìto il colpo, Pastrnak è rimasto a terra dolorante, fermandosi per qualche minuto prima di riprendere a giocare. Per la cronaca, il Canada ha in seguito rimontato, segnando il gol del 3-3 a tre minuti dal gong e trovando poi la rete della vittoria con Mitch Marner. 

