19 Feb 2026 Boschetto, la dirigente: "Dispiaciuta per le polemiche. La scuola non la fanno i muri"
19 Feb 2026 Lavori pubblici, corsa contro il tempo per cantieri Pnrr: il punto della situazione
19 Feb 2026 Scuola Boschetto, La Sala: "Appello alle famiglie: struttura nuova e dimensione umana"
19 Feb 2026 Confcommercio: bene l'approvazione del decreto energia
19 Feb 2026 Decreto legge bollette, Coldiretti: "Rivedere la norma sul biogas"
Ministro Sharipov “Intensa cooperazione Italia-Uzbekistan in settore istruzione”

ROMA (ITALPRESS) – La cooperazione tra Italia e Uzbekistan in materia di istruzione superiore “si è intensificata molto”. Lo ha dichiarato Kongratbay Sharipov, ministro dell’Istruzione superiore, della scienza e dell’innovazione dell’Uzbekistan. Sharipov ha presenziato ieri al secondo Forum dell’Istruzione Superiore italo-uzbeko ospitato nell’Aula Magna dell’Università Roma Tre. “Sappiamo che il sistema educativo europeo e la ricerca europea sono attualmente tra i leader mondiali. Da questa prospettiva, l’apertura di sedi di tre università italiane — rappresentanti di uno dei paesi europei più avanzati nell’istruzione superiore — in Uzbekistan riveste grande importanza per la formazione di specialisti altamente qualificati”, ha osservato il ministro.
