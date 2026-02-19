MyPlant & Garden 2026, Grimaldi (Federcalcio Servizi): “Cresce importanza del verde sportivo”

(Adnkronos) – “La sostenibilità del verde sportivo e degli stessi impianti sportivi comincia ad essere un tema particolarmente importante, anche alla luce del fatto che la presenza di impianti è direttamente proporzionale alla crescita del movimento. In un momento complicato e difficile come questo, in cui i ragazzi cercano proprio quei punti di riferimento che mancano, avere la disponibilità di attrezzature e di impianti sportivi significherebbe avere un grosso ammortizzatore sociale, capace di dare una mano soprattutto a questi ragazzi”. Sono le parole di Mauro Grimaldi, amministratore delegato Federcalcio Servizi, intervenendo al panel ‘Fattore campo: impatto diretto su performance e risultati. Strategia, gestione, sostenibilità. Prospettive e case history’, nel contesto della decima edizione di MyPlant & Garden, il salone internazionale del verde, in svolgimento nei padiglioni di Rho Fiera Milano dal 18 al 20 febbraio 2026.

“Rispetto ad anni fa, il panorama è cambiato: gli impianti sportivi e gli stadi possono diventare anche un terreno sperimentale per ottimizzare costi, ambiente, energia, servizi -prosegue Grimaldi-. Le possibilità di farlo ci sono”. Un altro tema cruciale è quello della proprietà e della gestione di queste infrastrutture: “L’80% degli impianti sono degli enti locali. Per poter dare la possibilità di investire ai privati, c’è bisogno di una sinergia più complessa. Se il privato vuole investire, deve avere la disponibilità dell’impianto almeno per 15-20 anni, cosa che adesso non succede, e poter accedere a varie fonti di finanziamento. È importante che si intervenga velocemente perché abbiamo un patrimonio di impiantistica sportiva molto vecchio, alcuni impianti risalgono addirittura a prima della guerra e hanno bisogno di essere attenzionati e mantenuti”.

Da parte del movimento sportivo “c’è grande sensibilità su questo tema. Nelle strutture c’è adesione, c’è movimento, il campo sportivo è punto di aggregazione, dialogo e formazione, oltre che di condivisione di valori. Per questo dobbiamo dialogare in maniera sinergica con gli enti locali, il governo, le società sportive, le banche e gli enti di promozione, per cercare di creare una squadra in cui tutti cercano di trovare delle soluzioni adatte -spiega-. Oggi parleremo di questo, stiamo cercando di ‘provocare delle reazioni’ perché si prenda finalmente coscienza di questo problema. Il fatto che ci sia un settore dedicato al verde sportivo a MyPlant & Garden trovo che sia un grande passo avanti -conclude- perché ci dà la possibilità di mostrare come oggi la tecnologia permetta di fare impianti modernissimi, con un livello di ottimizzazione incredibile e sistemi di manutenzione altrettanto avanzati. Stiamo infatti ragionando sulla possibilità di creare dei corsi di formazione per chi mantiene i campi sportivi. La competenza e la professionalità sono infatti estremamente importanti e credo che sia corretto formare i giardinieri e i manutentori sulle nuove tematiche e i nuovi materiali”.