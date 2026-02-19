Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko per la prima volta al Ponchielli

Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko, étoile e primo ballerino del Teatro alla Scala di Milano, nonché testimonial della Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia (FIRA), saranno il 1 marzo al Teatro A. Ponchielli di Cremona con il loro spettacolo La gioia di Danzare.

Nominata Étoile del Teatro alla Scala nel 2023, Nicoletta Manni, insieme al marito e primo ballerino Timofej Andrijashenko, porta in scena uno spettacolo inedito che contribuisce a diffondere al pubblico italiano la bellezza della grande danza.

In collaborazione con gli straordinari ballerini scaligeri l’étoile condividerà la sua gioia di danzare in una serata unica nel suo genere che saprà stupire ed emozionare il pubblico attraverso la forza tecnica ed interpretativa dei migliori ballerini del più prestigioso corpo di ballo italiano.

“Siamo davvero onorati di poter seguire le orme di una vera maestra e icona della danza, anche al di fuori del nostro impegno a teatro, dando supporto a una Fondazione autorevole che svolge un compito così importante. Come ballerini sappiamo bene quanto sia importante muoversi liberamente e stare bene con il proprio corpo e quanto in realtà questo sia un sistema complesso e fragile. Siamo felici di poter aiutare ad attirare l’attenzione sull’importanza di sostenere la ricerca scientifica e gli scienziati che tutti i giorni lavorano per migliorare la qualità della vita di chi è affetto da queste patologie, più diffuse di quanto si creda” commentano Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko.

© Riproduzione riservata