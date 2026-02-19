Ultime News

19 Feb 2026 Illegalità e disagio a scuola, al via controlli mirati e azioni di prevenzione
19 Feb 2026 Gestire l'ansia, un corso dell'Asst di Cremona
19 Feb 2026 Salone dello studente Young 2026, iniziato il tour nelle scuole
19 Feb 2026 Trofeo dei violini, Nico Langmann torna alla Baldesio: dal trionfo 2018 alla sfida indoor
19 Feb 2026 Il gusto dei prodotti cremonesi alla presentazione del Monteverdi Festival
Omicidio nella notte a Nuoro, operaio 38enne freddato sull’uscio di casa

(Adnkronos) – Omicidio nella notte nel Nuorese, un operaio di 38 anni è stato freddato sull’uscio di casa a Orani. Tonino Pireddu stava entrando nella sua abitazione nel centro del paese quando è stato raggiunto da una fucilata alle spalle. La sua compagna era appena entrata in casa mentre lui si era attardato per recuperare qualcosa nell’auto ed è stato colpito in modo letale. I carabinieri stanno raccogliendo tutti gli elementi utili e stanno cercando di capire se l’omicidio sia collegato ad altri episodi: nei mesi scorsi l’auto della vittima e della compagna erano state date alle fiamme. Il pm di turno ha disposto l’autopsia per ricostruire la dinamica dello sparo che ha ucciso il 38enne. La comunità di Orani è sconvolta dall’accaduto e sono stai sospesi tutti gli eventi in programma per il Carnevale.  

“A causa del grave lutto che ha colpito la nostra comunità . si legge sulla pagina Facebook del Comune .di Orani -, l’Amministrazione comunale, la Proloco, l’associazione della maschera de Su Bundhu, il gruppo carro e tutte le persone coinvolte nell’organizzazione degli eventi hanno deciso di annullare momentaneamente il carnevale oranese, rinviandolo a data da destinarsi. Ci stringiamo in un abbraccio sincero alla famiglia, profondamente addolorati e sgomenti. Chi ha osato fare questo gesto ha ferito gravemente anche tutta la nostra comunità”. 

