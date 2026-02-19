Ultime News

19 Feb 2026 Verso gli 80 anni della Repubblica: il Giudice Di Bella nel seminario della Prefettura
19 Feb 2026 Passerella sull’Adda, Mariani: "Ora nuovo progetto con garanzie di sicurezza"
19 Feb 2026 Truffe agli anziani, come evitarle: a Soresina incontro con i Carabinieri
19 Feb 2026 In via Decia spostate le barriere protettive: incidente o fatto intenzionale?
19 Feb 2026 Boschetto, la dirigente: "Dispiaciuta per le polemiche. La scuola non la fanno i muri"
Video Pillole

Palazzetto del ghiaccio Rho Fiera, Fontana “Bella eredità delle Olimpiadi”

MILANO (ITALPRESS) – Questa è “la vera bella eredità” delle Olimpiadi “anche perché sicuramente, come in tante altre situazioni, sono servite come acceleratore di un problema che esisteva, ma che si faceva fatica a risolvere. Con il Presidente Gios ne parlavo da parecchi mesi, forse da un anno. Però questa occasione è stata colta subito al volo, noi crediamo che anche la positività e l’efficienza con cui questi impianti hanno superato la prova delle Olimpiadi dimostrino come questo tipo di impianti possano essere qualcosa di veramente utile”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine dell’annuncio che nel quartiere fieristico di Rho Fiera sarà presente una pista di pattinaggio temporanea e, tra circa tre anni, sarà completata la realizzazione di un palazzetto, che sarà principalmente al servizio dell’hockey agonistico e del pattinaggio artistico agonistico.
xm4/mgg/mca3

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...