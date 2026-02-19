Ultime News

19 Feb 2026 Scuola Boschetto, La Sala: "Appello alle famiglie: struttura nuova e dimensione umana"
19 Feb 2026 Confcommercio: bene l'approvazione del decreto energia
19 Feb 2026 Decreto legge bollette, Coldiretti: "Rivedere la norma sul biogas"
19 Feb 2026 Crollo passerella, Baroni: "Serve intervento rapido e riflessione su progetto VenTo"
19 Feb 2026 Luperto: "Consapevoli del valore della Roma, ma ci faremo trovare pronti"
Pecoraro Scanio “La Campania diventi leader del turismo ecodigital”

NAPOLI (ITALPRESS) – “La Campania può diventare leader del turismo ecodigital, puntando su giovani e innovazione. Un turismo sostenibile e diffuso, capace di valorizzare le aree interne, preservare tradizioni e rafforzare l’identità autentica dei territori. Napoli deve restare una città viva e autentica, non ridursi a un regno di souvenir”. Lo dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, promotore della Rete EcoDigital, presidente della Fondazione UniVerde e già Ministro dell’Ambiente e delle Politiche Agricole, commentando il workshop promosso dalla rete Ecodigital con la Fabbrica dell’Innovazione di Napoli. Secondo Pecoraro Scanio, la Campania vive una fase cruciale: “Napoli sta vivendo un boom turistico riconosciuto anche a livello internazionale, ma ora la sfida è estendere questo successo all’intero territorio”.

