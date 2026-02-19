Ultime News

19 Feb 2026 Argento nella staffetta 3.000 metri: Arianna Fontana supera il record di Mangiarotti
19 Feb 2026 Addio a Monsignor Soldi nella "sua" Sant'Abbondio: in mattinata i funerali con il Vescovo
19 Feb 2026 Soresina, lancia sassi contro un treno e aggredisce i Carabinieri: arrestato un 14enne
19 Feb 2026 “Camminando per Lorenza”, consegnato il ricavato della camminata solidale
19 Feb 2026 Carabinieri, il via al concorso per il reclutamento di allievi marescialli
Cronaca

Sanità, in Lombardia già 150 case di comunità. 4 in provincia di Cremona

di Simone Bacchetta

La Lombardia e il Veneto si distinguono per il numero di nuove strutture sanitarie, ma il Sud è in forte ritardo nella realizzazione di Ospedali e Case di Comunità

La casa di comunità a Cremona
Fill-1

A livello nazionale, il caposaldo della riforma sanitaria che ha introdotto gli ospedali di comunità (strutture sanitaria per ricoveri brevi e a bassa intensità) e le case di comunità (punto di accesso di facile individuazione per i cittadini ai servizi sanitari e sociosanitari) è il Decreto Ministeriale 77 del maggio 2022.

La riforma è sostenuta finanziariamente dal Pnrr che ha stanziato circa 1 miliardo per creare almeno 400 Ospedali di Comunità e oltre 1.000 Case della Comunità su tutto il territorio nazionale entro il 2026.

Regione Lombardia, che già nel 2021 ha legiferato in merito ancor prima dell’approvazione della legge nazionale, è in testa alle regioni per numero di case di comunità aperte: 150 di cui sei in provincia di Cremona (Cremona, Casalmaggiore, Soresina, Crema, Soncino e Rivolta d’Adda). Per gli ospedali di comunità, riporta Agenas, l’agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, le attivazioni sono ancora poche in tutta Italia ma tra le performance migliori si segnalano il Veneto con ben 73 strutture e la Lombardia con 30 (le tre in territorio cremonese sono a Cremona, Soncino e Rivolta d’Adda).

Attualmente drammatico, rispetto alla nascita di queste nuove strutture sanitarie, il divario tra Nord e Sud, considerato che fine giugno è il traguardo fissato dall’Europa per gli investimenti sulle strutture con fondi Pnrr. Il Nord si trova al momento con circa cinque volte di più le strutture del Sud, preoccupante il gap sulla realizzazione delle case di comunità, peggio ancora per gli ospedali di comunità.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...