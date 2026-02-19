Ultime News

19 Feb 2026 Illegalità e disagio a scuola, al via controlli mirati e azioni di prevenzione
19 Feb 2026 Gestire l'ansia, un corso dell'Asst di Cremona
19 Feb 2026 Salone dello studente Young 2026, iniziato il tour nelle scuole
19 Feb 2026 Trofeo dei violini, Nico Langmann torna alla Baldesio: dal trionfo 2018 alla sfida indoor
19 Feb 2026 Il gusto dei prodotti cremonesi alla presentazione del Monteverdi Festival
Nazionali

Scontro tra auto e moto sul Grande Raccordo Anulare a Roma, un morto: traffico in tilt

(Adnkronos) – Una persona è morta in un incidente stradale avvenuto sull’A90 Grande Raccordo Anulare, altezza Ostiense, dove il traffico è rallentato. Nello scontro, riferisce Anas in una nota, sono stati coinvolti una moto e un’auto. 

Al momento il transito è garantito lungo la corsia di emergenza, con conseguenti code nel tratto interessato. Sul posto sono presenti personale Anas e forze dell’ordine per la gestione della viabilità e il ripristino delle condizioni di sicurezza nel più breve tempo possibile. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.  

