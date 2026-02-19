Sinner eliminato a Doha, ora Alcaraz può scappare: come cambia ranking

(Adnkronos) –

Jannik Sinner eliminato dall’Atp di Doha, ma quanti punti perde nel ranking Atp? Oggi, giovedì 19 febbraio, il tennista azzurro è stato battuto dal ceco Jakub Mensik, numero 16 del mondo, in tre set nei quarti di finale del torneo 500 qatariota, trovando così la seconda eliminazione consecutiva dopo la semifinale persa contro Djokovic agli Australian Open. Ora Alcaraz, che ha invece raggiunto la semifinale di Doha, può allungare in testa alla classifica generale.

Sinner arrivava a Doha senza punti da difendere. L’azzurro, fino ai prossimi Internazionali d’Italia, affronterà tornei dopo potrà solo guadagnare punti nel ranking, visto che lo scorso anno non ha potuto giocare per la sospensione per il caso Clostebol. Sinner quindi si ritrova con 100 punti conquistati grazie ai quarti di finale raggiunti nel torneo qatariota, bottino che sarebbe potuto essere maggiore in caso di semifinale ed eventuale finale.

Sinner è quindi salito a quota 10.400 punti, ma Alcaraz non perde un colpo. Lo spagnolo ha eguagliato il risultato dello scorso anno a Doha, dove fu eliminato ai quarti da Lehecka, e ha raggiunto la semifinale battendo Khachanov, aumentando così il suo bottino.

Grazie alla semifinale Alcaraz ha conquistato quindi 100 punti, pareggiando quelli conquistati da Sinner, salendo a 13.250, ma potrebbe arrivare a 13.380 in caso di finale e a 13.550 con la vittoria finale, portando così il distacco da Jannik a un massimo di 2150 punti.