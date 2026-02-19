Ultime News

19 Feb 2026 Boschetto, la dirigente: "Dispiaciuta per le polemiche. La scuola non la fanno i muri"
19 Feb 2026 Lavori pubblici, corsa contro il tempo per cantieri Pnrr: il punto della situazione
19 Feb 2026 Scuola Boschetto, La Sala: "Appello alle famiglie: struttura nuova e dimensione umana"
19 Feb 2026 Confcommercio: bene l'approvazione del decreto energia
19 Feb 2026 Decreto legge bollette, Coldiretti: "Rivedere la norma sul biogas"
Tg News – 19/2/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Trump inaugura il Board of Peace: “Vigilerà che l’Onu funzioni”
– Macron a Meloni: “Non commenti gli affari francesi”
– Epstein, arrestato ex principe Andrea
– Bruxelles, i pasdaran inseriti nella lista terroristi
– Indagati per bimbo trapiantato con cuore danneggiato
– Insulti social a Segre, dagli hater lettere scuse e risarcimenti
– Petrecca si dimette da direttore Rai Sport dopo polemiche
– Lombardia premia con Rosa Camuna operatori sanitari in tragedia Crans Montana
– Previsioni 3B Meteo 20 Febbraio
