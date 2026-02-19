Video Pillole
Tg Sport – 19/2/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Inter ko a Bodø, serve l’impresa a San Siro
– Milan fermato dal Como, -7 dalla vetta
– Sinner vola a Doha e sogna Alcaraz
– Superbike, riparte il Mondiale: Bulega il favorito
– Milano piega Trieste 94-86, decisivo l’ultimo quarto
– Ferrari, il segreto dell’ala “inversa” che sfida la fisica
azn
