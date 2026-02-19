Trofeo dei violini, Nico Langmann torna alla Baldesio: dal trionfo 2018 alla sfida indoor

Sulla terra rossa della Canottieri Baldesio, nel 2018, trionfava il più giovane tennista in gara, l’austriaco classe 1997 Nico Langmann. Oggi è tornato a Cremona per il torneo indoor, come testa di serie numero 1 e numero 41 del ranking mondiale.

Nel settembre di otto anni fa la 5^ edizione del Torneo Internazionale Future Maschile di Tennis in Carrozzina si era chiusa con la sua vittoria contro Silviu Culea per 6-3/6-2. Oggi lo scenario è diverso: febbraio, campi al coperto, ma il ricordo è ancora nitido, come il sorriso che lo accompagna nel ripensare a quei giorni.

“Nel 2018, quindi tanto tempo fa, ho giocato qui all’aperto sulla terra battuta. Questa volta sono qui a febbraio, giochiamo al chiuso ma sono davvero felice di essere tornato a Cremona”, commenta osservando la sfida in corso tra due dei suoi avversari. Ricordo molto bene questo club, sono persone così adorabili, quindi penso che sarà di nuovo una grande settimana”.

Non solo la Baldesio, ma anche la città: “Ricordo bene la Cremona di qualche anno fa, mi era piaciuto visitarla, i buoni ristoranti e tutto il resto. Penso che sia una bella città e se smette di piovere ho intenzione di fare di nuovo un giro in centro”.

Sul piano tecnico, lo sguardo è rivolto al livello del torneo: “Penso che il livello nel tennis in carrozzina aumenti ogni anno – conclude il tennista – e quest’anno è incredibile. Sul campo centrale ci sono solo grandi giocatori, solo tabelloni difficili, quindi sarà dura”.

Parole che confermano la qualità di un tabellone competitivo e la consapevolezza di un giocatore che, otto anni dopo quel primo successo cremonese, vuole tornare a incidente sui campi della Baldesio.

