Università Cattolica, 14 nuovi laureati: arrivano da tutto il mondo

Arrivano da diverse parti d’Italia, d’Europa e del mondo. Scelgono il campus di Cremona perché qui, dicono, c’è una cura sartoriale nell’educazione e nell’insegnamento. Sono i nuovi 14 laureati dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, che hanno appena festeggiato il raggiungimento di questo obiettivo importante nel campus di Santa Monica.

“Facciamo i nostri complimenti a questi giovani che si sono laureati, ma anche alle loro famiglie, perché li hanno sostenuti fino al traguardo contribuendo al risultato finale” ha detto Daniele Cerrato, coordinatore della laurea triennale in Economia aziendale, in un’aula magna gremita. “Grazie per averci dato la vostra fiducia. Molti di voi l’hanno confermata scegliendo di frequentare all’Università Cattolica anche la magistrale. Spero che questi tre anni trascorsi a Cremona siano stati davvero belli, e che sarete fieri di essere alumni della Cattolica”.

È d’accordo Matteo Cotugno, coordinatore della laurea magistrale in Innovazione e imprenditorialità digitale, che ha aggiunto: “I laureati rappresentano un motore essenziale di innovazione e competitività per il territorio, contribuendo alla diffusione di competenze avanzate e nuova imprenditorialità. Proprio per questo, la magistrale in Innovazione e Imprenditorialità digitale si conferma un investimento ad alto valore aggiunto, come dimostrano i risultati particolarmente positivi in termini di placement, che si sono attestati al 100% nell’ultima rilevazione dell’ateneo. L’Università Cattolica è attenta all’evoluzione delle esigenze del sistema produttivo e degli studenti e sta pianificando un ulteriore rafforzamento dell’offerta formativa nel Campus di Cremona”.

Nella triennale in Economia aziendale hanno concluso il curriculum Fabiola Agosti e Gursirat Kaur, con una tesi sul Laboratorio di partenariato pubblico privato. Francesco Samuele Cannizzo e Michela Papa, con una tesi su Laboratorio di Data visualization. Anastasia Ciochina e Irene Gennari, con una tesi sul Laboratorio di introduzione alla programmazione. Giulia Ferrari, con una tesi sul Laboratorio di mediazione. Tommaso Foggetti, con una tesi su “Il Disability management nelle aziende: il caso Dynamo Camp”. Rupinder Kaur, con una tesi sul Laboratorio di Network analysis. Nia Sorozanashvili, con una tesi sul Laboratorio di introduzione al coding per l’analisi dei dati. Camilla Tagliabue, con una tesi su “La mediazione delle controversie civili e commerciali”.

Nella magistrale in Innovazione e imprenditorialità digitale si sono laureati Gualtiero Alberti, con la tesi “Fattori di successo nel new product development: il caso Beamy in MartinoRossi”, Emanuele Ascolese, con la tesi “Ecosistema a supporto della crescita delle startup innovative” e Paolo Groppi, con la tesi “Progettare l’imprevedibile: come le emozioni di base ed estetiche generano viralità sui social media”.

“Non me l’aspettavo” esclama Tommaso Foggetti, dopo aver ottenuto un 110 e lode che fa splendere il suo sorriso. “Vedere la reazione dei miei genitori quando mi hanno conferito la lode è stata un’emozione che non dimenticherò mai. Ho scelto di fare la tesi su Dynamo Camp perché sono stato prima ospite e poi volontario, è stato il mio modo per ringraziarli per quanto hanno fatto per me a San Marcello Piteglio. Ora mi sono iscritto alla laurea magistrale in Global Business Management, che sto già frequentando, sempre all’Università Cattolica. Vivere a Cremona mi è piaciuto moltissimo. Il contesto più raccolto permette ai professori di avere un’attenzione ineguagliabile verso gli studenti, ed è proprio per questo che consiglierei di studiare a Santa Monica”.

“A Cremona mi sono trovata benissimo, mi sono sentita davvero parte della comunità di questo campus grazie al contatto diretto non solo con i professori ma anche con il personale e i servizi dell’ateneo” racconta Nia Sorozanashvili, originaria della Georgia “È stato un gran bel percorso, con le sue difficoltà, ma sono contentissima di aver raggiunto questo traguardo. Mi piacerebbe lavorare nel Quality risk management. Sono andata in Erasmus in Germania, vicino a Lipsia, e adesso mi sono iscritta a Global Business Management perché cercavo una laurea in lingua inglese, di respiro internazionale, e volevo continuare a studiare all’Università Cattolica”.

