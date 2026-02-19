Vittozzi e Ghiotto portabandiera italiani alla cerimonia di chiusura





MILANO (ITALPRESS) – Sarà una coppia simbolo dell’Italia Team a guidare il Tricolore nella Cerimonia di Chiusura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, in programma domenica sera all’Arena di Verona. I portabandiera azzurri saranno Lisa Vittozzi e Davide Ghiotto, due campioni olimpici che hanno segnato questa edizione entrata di diritto nella storia dello sport italiano. Per la biathleta friulana un’Olimpiade straordinaria: oro nell’inseguimento, primo titolo individuale olimpico nella storia del biathlon azzurro, e argento nella staffetta mista. Accanto a lei sfilerà Davide Ghiotto, protagonista nel pattinaggio di velocità e pilastro del terzetto che ha conquistato lo storico oro nell’inseguimento a squadre insieme ad Andrea Giovannini e Michele Malfatti, riportando l’Italia sul gradino più alto del podio vent’anni dopo l’impresa di Torino 2006. Sotto le volte millenarie dell’Arena di Verona, il Tricolore sarà nelle mani di due simboli di queste settimane di emozioni e record: l’immagine finale di un’Olimpiade che ha proiettato l’Italia ai vertici dello sport mondiale.

