20 Feb 2026 Capelletti: "Scuola Boschetto esempio di assenza di pragmaticità negli investimenti"
20 Feb 2026 Juvi, con Cento per ripartire. Bechi: "Imporre ritmo, fisicità e dominare a rimbalzo"
20 Feb 2026 Morte sul lavoro: sabato l'autopsia sul corpo di Catalin Moise Robu
20 Feb 2026 Circolava con targhe contraffatte: i carabinieri denunciano un uomo
20 Feb 2026 Documenti falsi e qualche grammo di marijuana: manette e avviso orale per un ventenne
Abbiamo sfide senza precedenti, ci vuole più capacità di visione sul futuro

ROMA (ITALPRESS) – “Competitività e governance per i processi designati devono tornare al centro. Con il centro di competenza Transpereens facciamo convergere conoscenze ed esperienze dal manager allo studente. Anche l’università si trova davanti a rischi senza precedenti.” A dirlo Monica Billio, professoressa di Econometria all’Università Ca’ Foscari di Venezia, ospite di Focus Esg, format tv dell’Agenzia Italpress.

