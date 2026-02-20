Video Pillole
Abbiamo sfide senza precedenti, ci vuole più capacità di visione sul futuro
ROMA (ITALPRESS) – “Competitività e governance per i processi designati devono tornare al centro. Con il centro di competenza Transpereens facciamo convergere conoscenze ed esperienze dal manager allo studente. Anche l’università si trova davanti a rischi senza precedenti.” A dirlo Monica Billio, professoressa di Econometria all’Università Ca’ Foscari di Venezia, ospite di Focus Esg, format tv dell’Agenzia Italpress.
