Ultime News

20 Feb 2026 Infermiere di famiglia: accordo Comune-Asst per lo studio al Boschetto
20 Feb 2026 Polveri bagnate per la Cremo e ora c'è una Roma con la miglior difesa della Serie A
20 Feb 2026 Autotecnica Motori e McLaren Racing: il V6 biturbo della Hypercar nasce a Casalmaggiore
19 Feb 2026 Verso gli 80 anni della Repubblica: il Giudice Di Bella nel seminario della Prefettura
19 Feb 2026 Passerella sull’Adda, Mariani: "Ora nuovo progetto con garanzie di sicurezza"
Nazionali

Alcaraz-Rublev: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) –
Carlos Alcaraz in campo nella semifinale di Doha. Oggi, venerdì 20 febbraio, il tennista spagnolo affronta il russo Andrej Rublev – in diretta tv e streaming – nel penultimo atto dell’Atp 500 qatariota. Alcaraz arriva al match dopo aver battuto Arthur Rinderknech all’esordio, Valentin Royer agli ottavi e Karen Khachanov nei quarti di finale. 

 

La sfida tra Alcaraz e Rublev è in programma oggi, venerdì 20 febbraio, alle ore 17.30. I due tennisti si sono affrontati in cinque precedenti, con lo spagnolo che guida con un parziale di 4-1. L’ultimo incontro risale all’ultimo Masters 1000 di Cincinnati, quando Alcaraz si impose in tre set. 

 

Alcaraz-Rublev, come tutte le partite dell’Atp di Doha, sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su SkySport. La partita si potrà seguire anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...