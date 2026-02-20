Altro caso di revoca dei domiciliari: in carcere un 59enne
Aveva violato la misura alternativa al carcere
Ordinanza di custodia cautelare in carcere per un 59enne, con precedenti di polizia. L’uomo, che si trovava agli arresti domiciliari, è stato arrestato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona in esecuzione di un provvedimento emesso dal Tribunale.
La decisione del Giudice è arrivata in seguito alle segnalazioni dei Carabinieri riguardanti le condotte dell’indagato: appena due giorni prima, il 17 febbraio, l’uomo era stato infatti denunciato per aver violato le prescrizioni imposte dalla misura detentiva.
La violazione delle regole dei domiciliari non è una semplice infrazione amministrativa, ma un atto che tradisce la fiducia accordata dal sistema giudiziario. Con la conseguenza diretta dell’immediata revoca del beneficio e la sostituzione della misura con la custodia cautelare in carcere.