20 Feb 2026 Juvi, con Cento per ripartire. Bechi: "Imporre ritmo, fisicità e dominare a rimbalzo"
20 Feb 2026 Morte sul lavoro: sabato l'autopsia sul corpo di Catalin Moise Robu
20 Feb 2026 Circolava con targhe contraffatte: i carabinieri denunciano un uomo
20 Feb 2026 Documenti falsi e qualche grammo di marijuana: manette e avviso orale per un ventenne
20 Feb 2026 Altro caso di revoca dei domiciliari: in carcere un 59enne
Altro caso di revoca dei domiciliari: in carcere un 59enne

Aveva violato la misura alternativa al carcere

Ordinanza di custodia cautelare in carcere per un 59enne, con precedenti di polizia. L’uomo, che si trovava agli arresti domiciliari, è stato arrestato dai Carabinieri della Sezione  Radiomobile di Cremona in esecuzione di un provvedimento emesso dal Tribunale.

La decisione del Giudice è arrivata in seguito alle segnalazioni dei Carabinieri riguardanti le condotte dell’indagato: appena due giorni prima, il 17 febbraio, l’uomo era stato infatti denunciato per aver violato le prescrizioni imposte dalla misura detentiva.

La violazione delle regole dei domiciliari non è una semplice infrazione amministrativa, ma un atto che tradisce la fiducia accordata dal sistema giudiziario. Con la conseguenza diretta dell’immediata revoca del beneficio e la sostituzione della misura con la custodia cautelare in carcere.

