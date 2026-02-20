Autotecnica Motori e McLaren Racing: il V6 biturbo della Hypercar nasce a Casalmaggiore

La famosa scuderia motoristica inglese McLaren Racing ha scelto Autotecnica Motori di Casalmaggiore per il suo programma Hypercar. In attesa di ripartire in Qatar a marzo, il Mondiale Endurance si arricchisce di un nuovo capitolo di grande rilievo, che sta prendendo forma a Woking.

Dopo l’annuncio dato nel corso della settimana della 24 Ore di Le Mans, è stata ufficializzata la partnership che vede ATM–Autotecnica Motori a supporto di McLaren Racing. Il V6 biturbo della nuova Hypercar inglese, quindi, avrà anima casalasca, che si aggiunge al telaio made in Italy di Dallara.

Il documento ufficiale è stato firmato nella sede di ATM a Casalmaggiore dal CEO di McLaren Racing, Zak Brown, e dal CEO di Autotecnica Motori, Giovanni Delfino, alla presenza di James Barclay, Executive Director di McLaren Endurance Racing.

“Si tratta di un momento storico per ATM”, ha dichiarato il CEO Giovanni Delfino. “Lavorare al fianco di McLaren Racing e supportarne la missione per il ritorno al successo nel WEC e alla 24 Ore di Le Mans ci rende profondamente orgogliosi. L’endurance è parte integrante dell’anima di ATM e per questo siamo onorati di poter vivere ogni giorno, con passione e con il massimo impegno, questa ambiziosa sfida al fianco di un brand e di un team così prestigiosi”.

“Grazie ad Autotecnica motori per la splendida collaborazione. Non vedo l’ora di vedere l’auto scendere in pista tra qualche mese” ha commentato Zak Brown.

© Riproduzione riservata