Bimbo trapiantato a Napoli, l’ospedale Monaldi: “In rapido peggioramento, de-escalation terapie”

(Adnkronos) – Sono peggiorate le condizioni di Domenico, il bambino ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli e attaccato a una macchina salvavita dopo il trapianto di cuore fallito il 23 dicembre. Ora “in accordo con la famiglia e con il medico legale da essa nominato, al paziente saranno somministrate esclusivamente terapie strettamente salvavita, nell’ambito di un percorso orientato a una progressiva de-escalation degli altri interventi terapeutici”. A spiegarlo è una nota dell’ospedale napoletano a conclusione della prima riunione che ha visto l’équipe dell’Azienda Ospedaliera dei Colli interfacciarsi con il dottor Luca Scognamiglio, medico legale delegato dalla famiglia, e con la madre del piccolo paziente, nell’ambito del percorso di Pianificazione Condivisa delle Cure (PCC).

L’Azienda ha proposto una serie di interventi volti a evitare la somministrazione di terapie non più utili alla condizione clinica del piccolo paziente. “Un percorso, dunque, finalizzato a scongiurare il rischio di accanimento terapeutico”, si legge nella nota che chiarisce come “nelle ultime 12 ore, le condizioni cliniche del paziente hanno registrato un ulteriore, progressivo e rapido peggioramento”.

All’Adnkronos Francesco Petruzzi, legale della famiglia del piccolo, informava, prima della riunione, che “la madre ed il padre, con il medico di parte, faranno parte della valutazione del piano terapeutico per una terapia del dolore, come previsto dal Piano, per l’alleviamento delle sofferenze del piccolo. Sarà presente il comitato etico del Monaldi ed è previsto un supporto psicologico per i genitori”.

L’avvocato ha poi spiegato che “dalla documentazione del Monaldi emerge, e non c’è errore perché è molto analitica sulla cronologia dei documenti a noi inviati, che il primo rapporto interdisciplinare sul caso del bimbo è datato 6 febbraio. Credo non ci sia bisogno di altri commenti”.