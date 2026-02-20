Ultime News

20 Feb 2026 Crollo passerella sull'Adda, la Procura di Lodi apre un fascicolo
20 Feb 2026 Non sopporta i suoi cani e lo colpisce con la stecca da biliardo: gip ordina imputazione
20 Feb 2026 Pestaggio al Juliette: ex buttafuori condannati. Ex gestore colpevole di favoreggiamento
20 Feb 2026 Pediatra di Libera scelta, il 28 febbraio cessa l'attività di Veronica Medeghini
20 Feb 2026 Cani contesi: perizia comportamentale su Lucky e Zorro. Battaglia legale infinita
Nazionali

Briga, primi regali per la figlia? Due maglie della Lazio

Briga si prepara a crescere sua figlia come una vera laziale. Il cantante, grande tifoso della Lazio, è in attesa della nascita della sua primogenita con la moglie Arianna Montefiori, e mentre il giorno si avvicina, lui mette in moto tutti i preparativi necessari. “Me so’ portato avanti”, ha scritto sui propri canali social ufficiali condividendo una foto che lo ritrae con in mano due completi da gioco della squadra biancoceleste, prima e seconda maglia. 

Dopotutto le ‘intenzioni’ di Briga erano chiare fin da subito: “Ho già comprato due magliette della Lazio, sarà se non la prima la seconda foto che farà”, aveva rivelato in un’intervista all’Adnkronos.  

“Mi piacerebbe che mia figlia crescesse lontano dalla tecnologia, da telefoni e ipad, perché ha rovinato a livello sociale i rapporti, vorrei sviluppare la sua creatività, cercando di stimolarla con giochi interattivi e farla crescere nello sport”, aveva raccontato. Magari sulle tribune dello stadio Olimpico. 

 

