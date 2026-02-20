Che ne sarà di Fergie, Beatrice ed Eugenia dopo l’inchiesta su Andrew e Epstein?

(Adnkronos) – E ora, cosa ne sarà di Fergie, Beatrice ed Eugenia? Se lo chiede l’opinione pubblica, non solo britannica, mentre i riflettori sono puntati su Andrew Mountbatten-Windsor.

Il suo arresto (è stato rilasciato ma resta indagato) ha suscitato interrogativi su cosa riserva il futuro alla sua ex moglie, Sarah Ferguson, e alle figlie. Soprannominata dai tabloid Fergie, Sarah sposò l’allora principe Andrea nel 1986 e divorziò da lui 10 anni dopo, a seguito di una presunta relazione con un consulente finanziario americano. Fu uno dei numerosi scandali degli anni ’90 e 2000 che coinvolsero l’ex duchessa e che fu ampiamente considerato un motivo di imbarazzo per la famiglia reale.

Sarah ha sostenuto Andrew nonostante le ondate di accuse per i suoi legami con Jeffrey Epstein

, anche se non ha ancora rilasciato dichiarazioni sul suo arresto di ieri. Ha difeso l’ex marito dalle accuse di Virginia Giuffre, definendo “bugiarda” la vittima del finanziere

pedofilo morta suicida lo scorso anno. In passato lo ha descritto come “fantastico” e ha affermato che erano “la coppia divorziata più felice del mondo”.

Sebbene i legami della Ferguson con Mountbatten-Windsor l’abbiano tenuta vicina allo scandalo Epstein, è la sua vicinanza al condannato per reati sessuali che rischia di renderla persona non grata nella sfera pubblica, man mano che vengono alla luce ulteriori dettagli.

La notizia dell’arresto dell’ex principe è arrivata pochi giorni dopo che sei aziende della Ferguson sono state cancellate dal registro delle imprese della Companies House. I problemi economici di Sarah sono stati ampiamente documentati nel corso degli anni. Ha scambiato molte email con Epstein per chiedergli soldi, anche dopo la condanna del finanziere nel 2008 per aver indotto una minorenne alla prostituzione. Una serie di rivelazioni ha svelato i legami finanziari di Fergie con Epstein. Le accuse hanno anche sollevato interrogativi sul finanziamento dello stile di vita delle sue figlie, Beatrice ed Eugenie, ora trentenni, che sono state fotografate mentre trascorrevano lussuose vacanze a vent’anni, nonostante il fatto che svolgessero lavori relativamente mal pagati.

“Non vedo l’ora di vederti”, scrisse Sarah in un’e-mail nel 2009. Un’altra e-mail tra Epstein e il suo assistente mostrava che aveva pagato 14.080 dollari per far volare Ferguson e le sue due figlie, che allora avevano 19 e 20 anni, negli Stati Uniti per pranzo. Giorni dopo gli scrisse: “Grazie Jeffrey per essere il fratello che ho sempre desiderato”. L’anno seguente, in un’altra email, scrisse: “Sei una leggenda”. Più avanti, nella stessa email, aggiunse: “Sono al tuo servizio. Sposami e basta”. Nove mesi dopo, la Ferguson si scusò pubblicamente per i suoi rapporti con il finanziere, affermando in un’intervista al quotidiano Evening Standard: “Detesto la pedofilia e qualsiasi abuso sessuale sui minori e so che questo è stato un gigantesco errore di giudizio da parte mia”. Ma in privato, l’ex duchessa scrisse un’e-mail a Epstein per “chiedere umilmente scusa” per averlo denunciato pubblicamente, definendolo “un amico supremo per me e la mia famiglia”.

Le figlie di Andrew e Sarah non hanno rilasciato dichiarazioni sull’arresto del padre, ma è probabile che Beatrice ed Eugenia siano estremamente turbate. E sebbene le sorelle mantengano ancora i loro titoli reali, a differenza del padre a cui re Carlo li ha tolti, un esperto reale ritiene ora che “scompariranno dalla vita di corte”. Parlando del futuro delle figlie dopo la caduta di Andrea, l’esperto Richard Fitzwilliams ha dichiarato in esclusiva al quotidiano The Express che le sorelle potrebbero perdere il loro impegno di beneficenza a causa degli ultimi scandali. “Beatrice ed Eugenia scompariranno dalla vita reale. Probabilmente perderanno le loro ambite organizzazioni benefiche. È improbabile che diventino importanti in futuro e farebbero meglio a stare in silenzio”, ha dichiarato Fitzwilliams.

Perfino il principe Harry, assieme alla moglie Meghan Markle da sempre considerato molto legato alle cugine, avrebbe tagliato i ponti con le figlie di Andrew e Sarah.

Secondo una fonte, scrive The News International, “Harry e Meghan sono inorriditi da ciò che sta accadendo a Beatrice ed Eugenia, ma stanno tenendosi alla larga dalla situazione”. Hanno anche detto a Woman’s Day: “Hanno i loro problemi su cui concentrarsi e la situazione con gli York è così brutta che non hanno altra scelta che tagliare i ponti”.