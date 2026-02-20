Coldiretti Cremona, con le aziende agricole di Campagna Amica e gli agriturismi e fattorie didattiche di Terranostra Cremona, sarà tra i protagonisti de Il BonTà & Gusto Divino, salone delle eccellenze enogastronomiche che si terrà in Fiera a Cremona dal 21 al 23 febbraio.

Lo stand degli agricoltori di Coldiretti, immediatamente riconoscibile dalle immancabili insegne gialle, raccoglierà alcune delle eccellenze dell’agricoltura cremonese e lombarda (dai salumi ai prodotti a base di zucca, dal miele alle confetture, dalle farine ai sottoli e pesti che nascono dalle erbe spontanee). Una sosta allo stand, tra degustazioni e dialogo con gli agricoltori, sarà occasione per scoprire quanto passione e quanto talento vi siano nel lavoro degli apicoltori, degli allevatori, dei coltivatori del nostro territorio.

Accanto agli agricoltori di Campagna Amica sarà presente una rappresentanza di Terranostra Cremona, l’associazione che riunisce gli agriturismi e le fattorie didattiche di Coldiretti. Dandosi il cambio in alcuni momenti della giornata, le cuoche contadine prepareranno e proporranno degustazioni gratuite dedicate alle ricette tipiche della campagna cremonese. Tra le proposte, ci saranno la vellutata di zucca, il risotto con la salsiccia, gnocchetti di spinaci, paste fresche e ripiene, degustazioni di salumi tipici.

Apicoltori di Campagna Amica e fattorie didattiche saranno in prima linea anche nella proposta dei laboratori gratuiti, rivolti a bimbe e bimbi. Tra i laboratori in calendario, ci sono: “Impariamo a coltivare con Bengiamin” (per mettere a dimora i semi in un piccolo semenzaio), “Intrecci di natura” (laboratorio creativo per realizzare piccoli capolavori con gli elementi offerti dalla natura), “Impariamo a usare le erbe officinali con Forsizia” (per scoprire i segreti di rosmarino, salvia e timo, preparando il sale aromatico), “Le nostre amiche api” (incontro con l’apicoltrice, per scoprire i prodotti delle api e preparare le candele di cera d’api).

“Torniamo al Bontà per raccontare, anche in questa occasione, tutto il buono e il bello che nascono dalla nostra agricoltura. Sarà una preziosa occasione per rinnovare il nostro invito: #MangiaItaliano. Non è un semplice slogan. E’ una scelta, importante e concreta, a difesa del Made in Italy, del nostro territorio, dell’economia e del lavoro nel nostro Paese” sottolineano le aziende di Campagna Amica e Terranostra Cremona.

© Riproduzione riservata