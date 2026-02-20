Crollo passerella sull'Adda, la Procura di Lodi apre un fascicolo

La Procura di Lodi ha aperto un fascicolo sul crollo della passerella sull’Adda, tra Crotta e Maccastorna. Un atto dovuto, necessario ad eventuali accertamenti preliminari. Per il momento nessuno risulterebbe iscritto nel registro degli indagati.

Intanto sul fronte dei lavori, Aipo sta accelerando le procedure per la rimozione della passerella, sia la parte rimasta attaccata che quella caduta nell’alveo del fiume. Il progetto, che ha dovuto subire modifiche a causa dei ripetuti crolli, è quasi pronto.

I problemi, per l’infrastruttura, sono iniziati esattamente una settimana fa, il 13 febbraio, a pochi giorni dal termine dei lavori, quando è crollato un pimo troncone della struttura. Soltanto tre giorni dopo, il 16, si è staccato un altro pezzo, mentre l’ultimo distacco risale al 19 febbraio.

Una situaziona allarmante, tanto che Aipo, che inizialmente voleva procedere a recuperare la struttura, ha invece poi deciso per la demolizione.

La passerella doveva essere il pezzo finale della ciclovia VenTo, che per il resto è completata su tutto il territorio. Quanto accaduto farà, inevitabilmente, slittare di parecchio la conclusione del progetto.

