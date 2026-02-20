Dazi, Trump: “Molto deluso da sentenza Corte Suprema, mi vergogno per i giudici”. E annuncia tariffe globali del 10%

(Adnkronos) – La sentenza della Corte Suprema Usa sui dazi di Donald Trump è “profondamente deludente e mi vergogno per certi membri della Corte”. Così il presidente americano nel corso della conferenza stampa successiva alla sentenza della Corte Suprema che ha bocciato le sue misure tariffarie.

“Sebbene sia certo che non fosse loro intenzione, la decisione odierna della Corte Suprema ha reso più forte e più chiara, anziché indebolirla, la capacità del Presidente di regolamentare il commercio e imporre dazi”, e “mi ha dato il diritto indiscutibile di distruggere i Paesi stranieri”, ha detto Trump che ha annunciato una nuova tariffa globale del 10%.

Secondo il presidente americano i giudici della Corte Suprema “non hanno avuto il coraggio di fare ciò che è giusto per il Paese”. “Vorrei ringraziare e congratularmi con i giudici Thomas, Alito e Kavanaugh per la loro forza, saggezza e amore per il nostro Paese. Sono molto orgoglioso di questi giudici”, ha aggiunto Trump, citando i nomi dei tre membri della Corte Suprema che hanno votato in dissenso.

“È mia opinione che la Corte sia stata influenzata da interessi stranieri e da un movimento politico molto più piccolo di quanto si pensi. È un movimento piccolo”, ha affermato il presidente americano che ha definito “folle” la decisione della Corte: “I Paesi stranieri che ci hanno truffato per anni sono al settimo cielo, sono felicissimi. Ballano per le strade, ma vi assicuro che non balleranno a lungo”.

“Useremo altre alternative per rimpiazzare quelle che la Corte ha bocciato. Abbiamo alternative”, ha detto il presidente americano, aggiungendo che le altre opzioni dell’amministrazione potrebbero permettere di raccogliere ancora “più soldi”.

“Abbiamo alternative, ottime alternative – ha ribadito Trump – Incasseremo più soldi e ne usciremo molto più forti. Stiamo raccogliendo centinaia di miliardi di dollari, e continueremo a farlo, per dimostrare quanto sia ridicola questa opinione”.

Quindi ha annunciato la firma di ordini esecutivi per ripristinare i dazi bocciati dalla Corte Suprema evocando diverse autorità. In particolare, utilizzerà un insieme di poteri commerciali, noto come Sezione 122, per imporre un dazio globale del 10% su tutti i prodotti.

“A partire da subito, tutti i dazi legati alla sicurezza nazionale ai sensi della Sezione 232 e tutti i dazi esistenti della Sezione 301 rimangono pienamente in vigore e applicabili – ha detto in conferenza stampa – Oggi firmerò un ordine per imporre un dazio globale del 10% ai sensi della Sezione 122, oltre ai normali dazi già in vigore”.

Trump ha anche dichiarato che grazie ai dazi si sono concluse “cinque delle otto guerre” che sostiene di aver risolto. “Che vi piaccia o no, compresa India-Pakistan”, ha proseguito, evidenziando anche che “questi dazi, insieme ai nostri controlli rigorosi alle frontiere, hanno ridotto del 30% l’ingresso di fentanyl nel nostro Paese. Li ho usati come misura punitiva contro i Paesi che inviano illegalmente questo veleno per avvelenare i nostri giovani. E tutti questi dazi restano in vigore”.