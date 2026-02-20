Ultime News

20 Feb 2026 Pediatra di Libera scelta, il 28 febbraio cessa l'attività di Veronica Medeghini
20 Feb 2026 Cani contesi: perizia comportamentale su Lucky e Zorro. Battaglia legale infinita
20 Feb 2026 Coldiretti protagonista al Bontà con gli agricoltori di Campagna Amica e Terranostra
20 Feb 2026 Festival Terrafiume, al via la quinta edizione: calendario diffuso di eventi
20 Feb 2026 Dopo Cremona nasce la sezione Oglio-Po del Patto per il Nord
Dl bollette, Giansanti “Confido che Parlamento possa correggere su rinnovabili”

ROMA (ITALPRESS) – Il decreto Bollette “non è che non ci piace, stiamo chiedendo che ci possa essere più equità. Riteniamo che le energie rinnovabili, in particolar modo quelle di fonte agricola che oggi contribuiscono al 10% dell’energia del Paese, debbano avere uno spazio temporale molto più lungo rispetto a quello che rischia di avere in base a quello è scritto nel decreto. Quindi confido che il Parlamento possa correggere e possa comunque ripristinare quello status quo che comunque ha generato investimenti ma soprattutto sostenibilità delle nostre produzioni”. Così il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, a margine della sesta edizione invernale del Forum in Masseria, la rassegna organizzata da Bruno Vespa con Comin & Partners.

