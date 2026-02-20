Documenti falsi e qualche grammo di marijuana: manette e avviso orale per un ventenne

La Polizia di Stato di Cremona ha arrestato un ragazzo di 20 anni, italiano di origini capoverdiane, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo.

Nel corso dell’identificazione e della successiva perquisizione personale, gli agenti lo hanno trovato in possesso di marijuana ed è stata pertanto deciso di perquisire anche l’abitazione.

Qui sono stati rinvenuti 14 gr di marijuana e carte di identità, tessere sanitarie e patenti di guida sia contraffatte che appartenenti ad altre persone, utilizzate anche per aprire conti correnti ed accreditare proventi di truffa.

Nei suoi confronti il Questore di Cremona ha avviato la procedura per l’adozione della misura di prevenzione dell”’avviso orale”.

