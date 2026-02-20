Energia, da Fondazione NEST 15,8 milioni in progetti di ricerca industriale





ROMA (ITALPRESS) – Un investimento di 15,8 milioni di euro in bandi a cascata per progetti di ricerca industriale realizzati in collaborazione con le imprese; oltre 700 ricercatori coinvolti; 244 progetti attivi; 180 laboratori; 91 collaborazioni industriali e 74 prototipi sviluppati: sono i principali numeri emersi nel corso dell’evento NEST Connect 2026 – Innovation, Impact, Insights, durante il quale Fondazione NEST ha tracciato un bilancio dei risultati raggiunti nell’ambito della transizione energetica a tre anni dall’avvio dei Partenariati Estesi promossi dal MUR nell’ambito del PNRR.

