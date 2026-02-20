Forza Italia per il "sì" al referendum: le iniziative pubbliche
Si comincia sabato 21 febbraio con un gazebo in Piazza Stradivari. Giovedì 12 marzo alle 18.30 a teatro Filodrammatici interverrà Alessandro Sallusti
Forza Italia scende in campo in vista del referendum confermativo sulla riforma costituzionale in programma il 22 e 23 marzo, sostenendo con convinzione le ragioni del SÌ.
Il coordinamento cittadino di Cremona, in collaborazione con il Comitato Cittadini per il Sì, ha predisposto un calendario articolato di iniziative informative e di confronto rivolte alla cittadinanza. Si comincia sabato 21 febbraio con un gazebo allestito dalle ore 9.00 alle ore 12.00 in Piazza Stradivari (fronte ex Negresco), primo momento di incontro diretto con i cittadini.
“La riforma costituzionale rappresenta un punto qualificante del programma di Forza Italia sin dalla sua fondazione”, affermano gli organizzatori. I principi del garantismo, del giusto processo, della separazione e dell’equilibrio tra i poteri dello Stato, nonché la tutela dello Stato di diritto, costituiscono le fondamenta imprescindibili di un Paese libero e democratico”
Sono inoltre previsti due incontri pubblici di approfondimento.
Giovedì 26 febbraio alle ore 18.30 si terrà il convegno dal titolo “Giustizia giusta. Le ragioni del SI’ al referendum”, con la partecipazione di Maria Luisa Crotti, Presidente della Camera Penale Lombardia Orientale; Carlo Maria Grillo, giurista ed ex Presidente del Tribunale di Cremona; Pierantonio Zanettin, senatore, promotore nazionale della campagna referendaria per Forza Italia ed ex membro del CSM; Francesca Scopelliti, Presidente del Comitato Nazionale “Cittadini per il Sì”, da sempre impegnata sui temi della giustizia e dei diritti.
Giovedì 12 marzo alle ore 18.30 interverrà il giornalista Alessandro Sallusti che, dialogando con Gilberto Bazoli, presenterà il suo ultimo libro “Il sistema colpisce ancora. Come salvare la magistratura italiana dal vizio delle correnti e dalle mani dei politici”.
Entrambi gli incontri si svolgeranno presso la Società Filodrammatica Cremonese, in Piazza Filodrammatici 4, a Cremona.
I cittadini potranno inoltre ritirare vademecum e materiale informativo sulla riforma costituzionale e confrontarsi con i rappresentanti del partito nei banchetti previsti: sabato 7 marzo in Corso Campi; • sabato 14 marzo in Piazza Stradivari.