Ultime News

20 Feb 2026 Capelletti: "Scuola Boschetto esempio di assenza di pragmaticità negli investimenti"
20 Feb 2026 Juvi, con Cento per ripartire. Bechi: "Imporre ritmo, fisicità e dominare a rimbalzo"
20 Feb 2026 Morte sul lavoro: sabato l'autopsia sul corpo di Catalin Moise Robu
20 Feb 2026 Circolava con targhe contraffatte: i carabinieri denunciano un uomo
20 Feb 2026 Documenti falsi e qualche grammo di marijuana: manette e avviso orale per un ventenne
Video Pillole

Imprese, Esposito “Investire su capitale umano per far crescere la produttività”

ROMA (ITALPRESS) – Occupazione in crescita, produttività in chiaroscuro, giovani che si allontanano dal mercato del lavoro e un Sud che sorprende. È il ritratto dell’economia italiana tracciato da Gaetano Fausto Esposito, direttore generale dell’Istituto Tagliacarne, il centro nazionale di analisi su imprese e territori del sistema camerale che quest’anno festeggia 40 anni di attività. “L’Italia è mediamente più indietro nella produttività rispetto agli altri Paesi europei – spiega Esposito in un’intervista a Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy –, ma se guardiamo al sistema manifatturiero, in particolare alle piccole e medie imprese, la nostra produttività è superiore a quella di Germania e Francia”.

sat/gsl

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...