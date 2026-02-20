Juventus, chiesta ‘grazia’ a Gravina per Kalulu: “Riparare torto acclarato”. Ma la Figc dice no

(Adnkronos) – La Juventus ha fatto ricorso in merito alla squalifica del difensore Pierre Kalulu dopo la contestata espulsione nella sfida contro l’Inter. Il ricorso del club bianconero è stato respinto, ma la società torinese ‘per riparare al torto acclarato’ nei confronti del francese ha richiesto, a quanto apprende l’Adnkronos, la grazia per il suo numero 15 al presidente della Figc Gabriele Gravina, ricevendo risposta negativa.

La Figc ha respinto il ricorso della Juventus. La decisione della Federazione arriva in una nota: “La Corte Sportiva D’Appello Nazionale a Sezioni Unite ha respinto il reclamo della Juventus, confermando la squalifica per una giornata di gara inflitta a Pierre Kalulu”, si legge sul sito ufficiale, “il difensore bianconero era stato sanzionato dal giudice sportivo dopo essere stato espulso in occasione di Inter-Juventus, gara disputata lo scorso 14 febbraio e valevole per la 25ª giornata del campionato di Serie A”.

Della richiesta di grazia (respinta) ha parlato anche l’allenatore della Juventus, Luciano Spalletti: “Quello di Kalulu è un atto dovuto della società, perché trattasi di due ingiustizie evidenti di cui tutti sono stati costretti a prenderne atto: il club ha fatto bene”, ha detto il tecnico toscano nella conferenza stampa alla viglia della partita contro il Como.